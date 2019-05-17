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пятница, 17 мая 2019 14:00

Трансфер звезды "Аякса" в "Барселону" на грани срыва

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Трансфер звезды &quot;Аякса&quot; в &quot;Барселону&quot; на грани срыва
Переход де Лигта в "Барселону" может не состояться из-за желания агента выбить большую зарплату для своего клиента.

Агент Мино Райола выдвинул "Барселоне" новые условия по трансферу защитника "Аякса" Маттейса де Лигта.

Разногласия между агентом и каталонцами возникли в вопросе контракта защитника, сообщает "Diario Sport".

Мино Райола считает, что цена де Лигта за последние недели несколько возросла, поэтому игрок заслуживает большей зарплаты. Они будут ждать нового предложения от "Барселоны", но "блаугранас" заявили, что это последнее слово. Капитан "Аякса" должен сам решить, он на те условия, которые предлагает "Барселона".

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В этом сезоне де Лигт стал победителем Кубка и чемпионата Нидерландов, а также добрался до полуфинала Лиги чемпионов.

https://football24.ua
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