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вторник, 24 декабря 2019 16:05

Тайсон нокаутирует Уайлдера – отец Фьюри

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Тайсон нокаутирует Уайлдера – отец Фьюри
Уайлдер считает, что в первом бою победил именно он, и теперь собирается нокаутировать Фьюри

Отец экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Джон Фьюри прокомментировал предстоящий реванш его сына с чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером (42-0-1, 41 КО). Он считает, что теперь Тайсону по силам нокаутировать непобежденного американца.

"По результатам боя Тайсона с Отто Валлиным мы поняли, что нужно изменить. На этот раз Тайсон будет другим". Об этом пишет "Трибуна".

"Он станет тяжелее, приблизившись к своему нормальному весу. Рост Тайсона – 206 см, он может весить 119-120,5 кг.

Как только он теряет 3-3,5 кг, то начинает терять мощь.

Я работал с ним на лапах на прошлой неделе. С весом 120 кг Тайсон разрывал мое тело пополам.

Когда Тайсон первый раз боксировал с Уайлдером, то даже полусредневес мог ударить сильнее, чем он.

Но теперь Тайсон работает над техникой, чтобы нокаутировать Уайлдера", – сказал Джон Фьюри.

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Реванш Фьюр и Уайлдера состоится 22 февраля. В первом бою Фьюри дважды побывал в нокдауне, но судьи зафиксировали ничью.

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24
декабря

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