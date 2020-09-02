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среда, 02 сентября 2020 15:21

Свитолину назвали российской теннисисткой

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Организаторы женского теннисного турнира во французском Страсбурге неправильно указали национальность первой ракетки Украины Элины Свитолиной. Анонсируя участие Свитолиной на турнире, организаторы поставили напротив ее имени российский флаг. Флаг Либерии ошибочно указали и возле имени Софии Кеннинг.

Ложные эмодзи в заметке сначала заметили фанаты, а затем и сама Свитолина, сообщил Big Kyiv.

Позже российский флаг напротив ее фамилии сменили на украинский. Кеннинг повезло меньше - в посте продолжают использовать флаг Либерии вместо американского.

Автор: bigkyiv.com.ua
  Вскоре ошибку исправили
Вскоре ошибку исправили

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Свитолина мило поздравила своего парня Гаэля Монфиса с днем рождения. В 34-й день рождения Монфиса украинка написала ему трогательное поздравление в Instagram и добавила фото.

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02
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