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вторник, 01 сентября 2020 09:29

4 украинские теннисистки вышли в 2 круг US Open

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4 украинские теннисистки вышли в 2 круг US Open
Марта Костюк не оставила шансов именитой русской. Фото: btu.org.ua

Сразу 4 украинские теннисистки смогли пройти в 2 круга Открытого чемпионата США по теннису.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская в тяжелом поединке победила Астру Шарма из Австралии - 6:3, 6 7, 7:6. Две последние партии завершались на тайбрейке.
19-летняя Марта Костюк разгромила россиянку Дарью Касаткину - 6:1, 6:2. Украинка очень легко разгромила экс 10 ракетку мира.

Екатерина Бондаренко смогла победить американку Элли Кик - 3:6, 6:3, 6:1. В решающей третьей партии Бондаренко не имела никаких проблем.

Екатерина Козлова оказалась сильнее еще одну хозяйку кортов Уитни Осигве - 6:3, 7:5.

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Во втором круге турнира Марка Костюк сыграет с представительницей Латвии Анастасией Севастовой. Даяна Ястермська померится силами с американкой Мэдисон Бренгл. Бондаренко сыграет против победителя пары Тереза ​​Мартинцинова - Петра Мартич. А Козлова будет играть против Петры Квитовой.

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