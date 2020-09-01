Свитолина мыло поздравила любимого с днем рождения

Первая ракетка Украины Элина Свитолина мыло поздравила своего парня Гаэля Монфиса с днем рождения.

В 34-й день рождения Монфиса украинка написала ему трогательное поздравление в Instagram и добавила фото.

"Новое приключение каждый день. Спасибо, что делишься своей любовью, огромной страстью и бесконечной энергией. Несмотря на все трудности, взлеты и падения - не хотела бы быть здесь ни с кем, кроме тебя", - написала Свитолина.

Автор: Іnstagram.com/elisvitolina

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 4 украинские теннисистки вышли во 2-й круг US Open

Элина Свитолина занимает 5-е место в мировом рейтинге теннисисток.