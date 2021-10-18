Суркис рассказал, вернется ли Ярмоленко в "Динамо"

Андрей Ярмоленко восемь лет выступал за первую команду "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис не против возвращения бывшего капитана команды Андрея Ярмоленко.

По словам босса "Динамо", никакой договоренности между сторонами пока нет, сообщает "ТаТоТаке".

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"Такой договоренности нет. Это зависит от обеих сторон. Если у Андрея будет желание, я с удовольствием предоставлю ему возможность завершить карьеру в родном клубе.

С огромным уважением отношусь к тому, что он сделал для "Динамо". И считаю его порядочным человеком", - сказал Суркис.

Андрей Ярмоленко выступал за "Динамо" с 2006-го по 2017 год. В 2010-2017 годах был лидером "Динамо". С лета 2018-го защищает цвета "Вест Хэма". Ярмоленко не имеет стабильного места в составе "молотобойцев". Его контракт с английским клубом действует до конца текущего сезона.