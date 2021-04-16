Стоит ли "Динамо" возвращать Ярмоленко

Андрей Ярмоленко является одним из лидеров сборной Украины. Фото: УАФ

По сообщению СМИ, 31-летний Андрей Ярмоленко может вернуться в "Динамо" после 4 лет отсутствия.

Украинец не имеет стабильного места в составе "Вест Хэма" и его преследуют травмы. Руководители "молотобойцев" не прочь избавиться от Ярмоленко, потому что он получает самую большую зарплату в команде. Экс-лидер "Динамо" зарабатывает в Англии €3.5 в год. Если учесть налоги, то сумма вырастает до €7.5 млн.

Руководители английского клуба хорошо понимают, что продать Ярмоленко будет уже трудно, учитывая его возраст и историю травм. Если футболист захочет разорвать контракт, то его отпустят бесплатно, чтобы не платить год зарплату.

Ярмоленко должен пойти на уменьшение зарплаты

Зарплата Ярмоленко выглядит серьезным финансовым бременем. Но футболист должен идти на уменьшение финансовых требований. Осенью Андрею будет 32. В 4-х предыдущих сезонах у него были серьезные травмы. Ярмоленко уже заработал свое состояние, имея в "Динамо" самую большую зарплату, проведя год в Дортмунде и 3 в Лондоне. При хороших предложениях по контракту на несколько сезонов можно уменьшить свои требования к подъемному миллиону в год. Это если реально хочет еще поиграть.

Вопрос в том, нужен ли он "Динамо"? Команде Мирчи Луческу явно не хватает класса. Качественный футболист, который бы мог решить судьбу эпизода, поединка будет явно не лишним для динамовцев. Позиция на флангах остаются проблемой. Виктор Цыганков пока не смог побороть свои повреждения. Беньямин Вербич пропустил почти весь сезон из-за травмы. Карлос Де Пена во второй части сезона откровенно разочаровывает. Контракты уругвайца и словенца уже завершаются. Они не молодые ребята, чтобы предлагать новые долгосрочные соглашения. В футбольном плане Ярмоленко может принести пользу "Динамо".

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Для самого футболиста возвращения в Киев является лучшим вариантом. Ярмоленко ничего не смог показать в Бундеслиге или АПЛ. Звезда он только в Украине. Поэтому не стоит рассчитывать, что ему предложат хорошие деньги в Китае, Турции или позовут доиграть в США.

Луческу требует хороших физических кондиций для своих игроков. "Динамо" играет в рациональный футбол, люди должны выполнять много черновой работы. Как показал опыт в Германии и Англии, Ярмоленко не подходит интенсивный график. У него сразу возникают травмы, которые лечатся долго.

Звезда он только в Украине

"Динамо" сейчас имеет много молодых игроков. Важно, чтобы они самоутверждались и становились лидерами команды. Приглашение такого авторитетного игрока как Ярмоленко имеет свои риски для раздевалки команды. За 4 года почти не осталось игроков, с которыми Андрей вместе играл. Лидеры команды должны быть на поле, а не в лазарете или на скамейке запасных.

Для "Динамо" сейчас важно создать бизнес-модель клуба. Через развитие футболистов и их выступления в еврокубках зарабатывать на трансферах. К Цыганкову и Виталию Миколенко с приходом Луческу добавились Илья Забарный, Сергей Сирота, Николай Шапаренко, Денис Попов. На подходе - Владислав Ванат, Назарий и Викентий Волошины. Ярмоленко - это дорога в одну сторону. Его уже не продашь.

Андрей Ярмоленко выступал за "Динамо" с 2008 по 2017 годы. За это время 3 раза стал чемпионом страны. В составе сборной Украины принимал участие в Евро-2012 и Евро-2016. Всего в активе футболиста 92 матча за национальную команду, в которых он забил 38 голов. В феврале Ярмоленко получил травму колена, от которой до сих пор восстановиться не смог.