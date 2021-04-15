Луческу не хочет видеть Ярмоленко в "Динамо"

Андрей Ярмоленко 8 лет игра за первую команду "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу не заинтересован в услугах игрока "Вест Хэма" 31-летнего Андрея Ярмоленко.

Один из лидеров сборной Украины не входит в плане румынского специалиста, сообщает Meta-ratings.com.ua.

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В финансовом плане "Динамо" не готово вернуть своего бывшего капитана. Ярмоленко зарабатывает €3.5 млн в год и его трансфер оценивается в €5 млн. Киевляне не могут позволить себе такие расходы.

Украинец не имеет стабильного места в составе "Вест Хэма" и имеет большую зарплату, поэтому боссы лондонского клуба хотят избавиться от игрока.

Андрей Ярмоленко выступал за 1-ю команду "Динамо" с 2008 по 2017 года. 3 раза выигрывал чемпионат Украины в составе динамовцев. Летом 2017 был продан в "Боруссии" Дортмунд за €25 млн. За год перебрался в Англию за €20 млн. Контракт Украинская с "молотобойцами" действует до лета 2022 года. Сейчас футболист восстанавливается от травмы колена, которую получил в середине февраля.