Луческу не хочет видеть Ярмоленко в "Динамо"

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу не заинтересован в услугах игрока "Вест Хэма" 31-летнего Андрея Ярмоленко.
Один из лидеров сборной Украины не входит в плане румынского специалиста, сообщает Meta-ratings.com.ua.
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В финансовом плане "Динамо" не готово вернуть своего бывшего капитана. Ярмоленко зарабатывает €3.5 млн в год и его трансфер оценивается в €5 млн. Киевляне не могут позволить себе такие расходы.
Украинец не имеет стабильного места в составе "Вест Хэма" и имеет большую зарплату, поэтому боссы лондонского клуба хотят избавиться от игрока.
Андрей Ярмоленко выступал за 1-ю команду "Динамо" с 2008 по 2017 года. 3 раза выигрывал чемпионат Украины в составе динамовцев.
Летом 2017 был продан в "Боруссии" Дортмунд за €25 млн. За год перебрался в Англию за €20 млн. Контракт Украинская с "молотобойцами" действует до лета 2022 года.
Сейчас футболист восстанавливается от травмы колена, которую получил в середине февраля.
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