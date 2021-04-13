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вторник, 13 апреля 2021 09:02

"Динамо" хочет вернуть экс-капитана

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&quot;Динамо&quot; хочет вернуть экс-капитана
Андрей Ярмоленко 8 лет игра за первую команду "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" заинтересовано в услугах игрока сборной Украины и английского "Вест Хэма" 31-летнего Андрея Ярмоленко.

Во время летнего трансферного окна киевляне попытаются вернуть бывшего капитана в команду, сообщает журналист Педру Алмейда.

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Динамовцы уже начали перемовиты с "Вест Хэмом" о трансфере футболиста в Украине.

Контракт украинском с "молотобойцами" рассчитан до лета 2022 года. Ярмоленко является самым высокооплачиваемым футболистом команды, а потому боссы "Вест Хэма" будут не против продать украинском этим летом.

По оценкам Transfermarkt стоимость Ярмоленко сейчас составляет €5 млн.

Андрей Ярмоленко выступал за 1-ю команду "Динамо" с 2008 по 2017 годы. 3 раза становился чемпионом Украины.

Летом 2017 за €25 млн перешел в "Боруссию" Дортмунд, где провел только 1 сезон, после чего перебрался в "Вест Хэм" за €20 млн. Украинец не имеет стабильного места в составе "молотобойцев" и много пропускает из-за травм.

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