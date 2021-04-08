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Луческу возродил для "Динамо" Родригеса

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Луческу возродил для &quot;Динамо&quot; Родригеса
Жерсон Родригес в новом сезоне стал важным игроком "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

Полузащитник "Динамо" 25-летний Жерсон Родригес - на гребне волны. Нападающий в составе сборной Люксембурга отличился забитыми мячами в ворота Ирландии и Португалии. А затем принес победу "Динамо" в конце матча против "Александрии".

Жерсон выступает за "Динамо" с лета 2019 года. Но смог найти себя в клубе только с приходом Мирчи Луческу. С Александром Хацкевичем футболист не успел долго поработать, а отношения с Алексеем Михайличенко просто не сложились.

Когда Луческу пришел в "Динамо", то он знакомился с футболистами, которые были в системе клуба. Опытный румын увидел, что Жерсон может принести пользу команде ввиду кадровых возможностей клуба. Тратить Игорь Суркис много не мог, а на фоне других игроков Родригес выглядел конкурентным.

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Родригес не может стать важным игроком для "Динамо", но способен усилить конкуренцию и увеличить длину скамейки. Беньямин Вербич очень мало играет в текущем сезоне из-за травмы. Виктор Цыганков в любой момент может оказаться в лазарете. Поэтому выбор игроков на флангах должно быть.

Главная проблема Жерсона - нестабильность. Он может выдать хороший матч, а потом откровенно провалиться. На фото слабых соперников у игрока с Люксембурга получается лучше, чем против сильных команд. Жерсон ничего не показал ни в Лиге чемпионов, ни в матчах Лиги Европы.

Не может стать важным игроком для "Динамо", но способен усилить конкуренцию и увеличить длину скамейки

Луческу хорошо понимает сильные и слабые стороны Жерсона. Поэтому нашел для него роль "джокера" - футболиста, который способен со скамейки усиливать игру команды. У Родригеса есть скорость, настойчивость, техника - он может усиливать игру, особенно, когда соперники уже устали. На уровне чемпионата Украины эта схема способна работать. Но для международных матчей нужно больше.

Перспективы Жерсона в "Динамо" остаются туманным. Футболисту летом будет 26 лет. Если в Вербич сможет вылечиться, никуда не уйдет Цыганков, и команда летом усилит состав - игроку с Люксембурга будет трудно рассчитывать на что-то значительное в Киеве. Если будет хорошее предложение по нему, то стоит задуматься над трансфером.

Жерсон Родригес в текущем сезоне провел за "Динамо" 29 матче, в которых забил 5 голов.

Киевляне приобрели футболиста у японского клуба "Джибуло Ивата" за €2 млн. До этого нападающий выступал в Люксембурге, Фракции и Молдове.

"Динамо" лидирует в УПЛ, опережая "Шахтер" на 7 очков за 6 туров до финиша. Следующую игру киевляне проведут 10 апреля против "Днепра-1". Начало матча в 17:00.

Автор: Сергей Тищенко
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