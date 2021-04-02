Турецкий гранд хочет приобрести звезду "Динамо"

Жерсон Родригес в новом сезоне стал важным игроком "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

Турецкий "Бешикташ" заинтересован в услугах игрока киевского "Динамо" Жерсона Родригеса.

Представители стамбульского клуба уже провели переговоры с футболистом и его агентами, сообщает Fotomac.

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"Бешикташ" обратил внимание на Жерсона Родригеса после удачных матчей в составе сборной Люксембурга. Форвард "Динамо" смог забить в ворота сборных Португалии и Ирландии в матчах квалификации Кубка мира-2022.

Во 2-й части сезона Жерсон смог стать основным игроком в составе "Динамо". Имеет опыт выступлений в Лиге чемпионов.

В текущем сезоне Жерсон Родригес провел 29 матчей в составе "Динамо", в свой актив записал 5 голов и результативную передачу. Нападающий выступает за "Динамо" с лета 2019 года. 2-ю часть сезона 2019/20 провел на правах аренды в чемпионате Турции. 4 апреля "Динамо" сыграет в гостях против "Александрии" в рамках УПЛ. Начало матча в 19:30.