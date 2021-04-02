Бразильский клуб задолжал "Динамо" €3,5 млн

Че Че не смог закрепиться в "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

Бразильский "Сан-Паулу" должен киевскому "Динамо" €3,5 млн за полузащитника Че Че.

Последний раз украинский клуб получал деньги за трансфер Че Че от бразильцев в марте 2019 года, а остальная сумма была разбита на платежи, которые "Сан-Паулу" просто не платил, сообщает UOL Esporte.

В итоге "Динамо" весной прошлого года обратилось в ФИФА, и в ближайшие 2 месяца организация вынесет вердикт по делу.

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Руководство "Сан-Паулу" боится, что клуб будет подвергнут серьезным санкциям - дополнительным штрафам или даже лишению очков. Поэтому хочет как можно скорее договориться с "Динамо" о варианте полюбовного решения спора.

С приходом на пост тренера команды Эрнана Креспо Че Че потерял место в основе команды. В активе хавбека 3 выхода на замену в поединках Лиги Паулиста, в которых он забил 1 мяч.

Че Че выступал за "Динамо" в сезоне 2018/19, но так и не смог закрепиться в основе команды Александра Хацкевича. Киевский клуб приобрел бразильца в "Палмейрас" за €5,5 млн. Весной 2019 года "Динамо" продало игрока в "Сан-Паулу".