Караваев может покинуть "Динамо"

Турецкий "Трабзонспор" заинтересован в услугах защитника сборной Украины и киевского "Динамо" 28-летнего Александра Караваева.
Предложение туркам подписать Караваева сделал агент игрока Вадим Шаблий, сообщает Karadeniz Gazetesi.
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"Трабзонспор" сейчас как раз ищет правого защитника, а потому изучает возможные кандидатуры. Руководство клуба считает, что Караваев является интересным вариантом, потому что украинские игроки достаточно быстро адаптируются в турецком чемпионате.
Окончательное решение по поводу возможного подписания "Трабзонспором" Караваева будет принимать главный тренер команды Абдуллах Авджи.
Контракт Александра Караваева с "Динамо" рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 3.5 млн
Вторую часть сезона 2016/17 Караваев выступал за турецкий "Фенербахче" на правах аренды.
В "Динамо" футболист не имеет стабильного места в составе. Используется Мирчей Луческу в ротации.
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