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вторник, 30 марта 2021 09:08

Миколенко покинул сборную Украины

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Миколенко покинул сборную Украины
Виталий Миколенко выступает за первую команду "Динамо" с лета 2017 года. Фото: ФК "Динамо" Киев

Защитник "Динамо" 21-летний Виталий Микоелнко покинул сборную Украины.

Игрок из-за дисквалификации пропустит матч 3-го тура отбора к Кубку мира против Казахстана, сообщает Украинская ассоциация футбола.

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В матче против Финляндии защитник получил удаление в конце игры и автоматически пропустит следующий матч.

Миколенко вернулся в расположение "Динамо" и будет готовиться к матчу чемпионата Украины против "Александрии".

В распоряжении Андрея Шевченко осталось 2 левых защитника - Богдан Михайличенко и Эдуард Соболь. Также на этой позиции могуть сыграть Александр Зинченко, Евгений Макаренко и Александр Караваев.

Матч отбора Кубка мира-2022 Украина - Казахстан состоится 31 марта. Начало матча в 21:45.

В своих предыдущих матчах национальная команда сыграла вничью с финнами и французами.

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Дата
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