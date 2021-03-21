Как "Рух" подарил "Динамо" победу

Александр Караваев сделал дубль. Фото: ФК "Динамо" Киев

В матче 19-го тура чемпионата Украины "Динамо" победило в Киеве "Рух" -3:0. Что нужно знать об игре?

Мирча Луческу имел кадровые проблемы. Виктор Цыганков и Артем Беседин не могли играть из-за травм.

Ошибка решила судьбу матча. В середине 2-го тайма защитник гостей неудачно сыграл после прострела, что позволило Александру Караваеву расстрелять ворота соперника.

Карлос Де Пена не забил пенальти. В начале игры уругвайский легионер не смог переиграть с "точки" вратаря гостей.

Виталий Миколенко провел сильный матч. Левый защитник "Динамо" сделал две голевые передачи, держал в напряжении правый фланг обороны соперника.

Очередной провал Владислава Супряги. Форвард получил шанс из-за травмы Беседина, но за почти 80 мин на поле, Супряга ничего не показал и был заменен.

Александр Караваев усилил игру

Александр Караваев усилил игру. Фланги киевлян в лице Жерсона Родригеса и Де Пены не работали. Выход на поле Караваева добавил "Динамо" скорости в атаке. Игрок сборной Украины записал на свой счет 2 гола.

В "Динамо" были проблемы. Не хватало Цыганкова и Беседина, была усталость после матча против "Вильярреала". Все атаки хозяев были не быстрые и очень академическими. Если бы не ошибка защитника гостей, то команде Луческу было бы не просто одержать победу.

"Рух" развалился после пропущенного гола. Команда из Львова количественно оборонялась, пыталась не давать сопернику пространства. После пропущенного мяча пытались атаковать, но не имели никаких дивидендов и начались провалы в обороне.

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После 19 туров УПЛ "Динамо" увеличило отрыв от "Шахтера" до 7 очков. "Горняки" в гостях проиграли ПФК "Львову" - 2:3.

В следующем матче 4 апреля "Динамо" поедет в гости к "Александрии".