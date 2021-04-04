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воскресенье, 04 апреля 2021 22:00

Что надо знать о победе "Динамо" в Александрии

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Что надо знать о победе &quot;Динамо&quot; в Александрии
Жерсон Родригес в новом сезоне стал важным игроком "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

В матче 20-го тура УПЛ "Динамо" в гостях победил "Александрию" -1:2. Что нужно знать об игре?

"Динамо" играло без лидера. Виктор Цыганков не успел восстановиться от травмы.

Газон нивелировал преимущество киевлян. Гости упустили преимущество в контроле мяча из-за плохого качества газона. Динамовцы были вынуждены использовать длинные передачи. Подопечным Владимира Шарана такой футбол был более привычным.

Привкус ВАР. "Динамо" смогло сравнять счет с пенальти, который был назначен после видеоповтора. Во 2-м тайме арбитр отменил гол Александра Караваева после подсказки арбитра ВАР.

"Александрия" наказала за расточительность. На старте поединка гости имели 2 хороших момента забить, но не реализовали их. "Александрия" ответила собственным голом.

Юрий Панькив выручал свою команду. Динамовцы имели возможности забить победный гол раньше, но вратарь "Александрии" неоднократно выручал свою команду.

Кендзера и Попов не сыграют в следующем матче

Слабая игра Артёма Беседина. Форвард "Динамо" совсем потерялся на поле.

Жерсон Родригес стал героем матча. Полузащитник вышел на замену в конце игры, но смог благодаря индивидуальному мастерству забить победный матч.

"Динамо" проявило характер. Команда Луческу пропустила первой, но смогла преодолеть трудности и переломить игру. Не все получалось на футбольном поле, но благодаря волевым качествам удалось победить.

Динамовцы потеряли 2 игроков. Томаш Кендзера и Денис Попов не сыграют в следующем туре против "Днепра-1" из-за перебора карточек.

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Победа в Александрии позволила "Динамо" сохранить отрыв от "Шахтера" до 7 очков. "Горняки" в гостях победили "Ворсклу" -2:0.
10 апреля "Динамо" в гостях сыграет против "Днепра-1". Начало матча в 17:00.

Автор: Сергей Тищенко
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Дата
04
апреля

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