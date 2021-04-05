Стало известно, благодаря кому Жерсон Родригес перешел в "Динамо"

Форвард киевского "Динамо" перешел в столичный клуб благодаря российскому комментатору Алексею Андронову.
Журналист признался, что был причастен к трансферу после победного мяча Родригеса в матче 20-го тура УПЛ против "Александрии".
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"Ди-на-Мо" из Днепра! Жерсон - Бог Как хорошо, что я в этом участвовал", - написал комментатор в Twitter.
Андронов рекомендовал "Динамо" обратить внимание на игрока во времена работы Александра Хацкевича. Люксембуржец смог раскрыться в Киеве только с приходом на тренерскую скамью Мирчи Луческу.
Жерсон Родригес выступает за "Динамо" с лета 2019 года. Киевляне заплатили за него €2 млн.
2-ю часть сезона 2019/20 футболист провел на правах аренды в турецком клубе "Анкарагюжспор".
В текущем сезоне Жерсон провел за "Динамо" 16 матчей и забил 7 голов.
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