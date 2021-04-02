Как Луческу хочет "бразилизировать" "Динамо"

Наставник киевского "Динамо" Мирча Луческу готовится к активной трансферной работы на трансферном рынке Бразилии.

Для этого в команду пригласили бывшего игрока команды Данило Силву, сообщает UOL Esporte.

Экс-защитник должен будет помогать "бело-синим" качественно мониторить бразильский рынок, и обеспечивать приток в украинский клуб хороших легионеров из этой страны.

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"Приход Луческу действительно принес больше возможностей для найма в" Динамо "бразильцев. Конечная цель - искать наиболее правильные варианты и минимизировать ошибки. Клуба нужны футболисты, которые способны усвоить методологию и философию тренера. "Динамо" наняло меня, чтобы я усовершенствовал работу по поиску игроков на бразильском рынке в Америке. Моя задача состоит в том, чтобы находить, кроме потенциальных игроков для первой команды, молодых талантов для обучения в системе клуба под модель, которая нужна команде. Кроме технической стороны вопроса, этот момент также включает психологический аспект ", - прокомментировал свое возвращение в киевский клуб Данило Силва.

В настоящее время на контракте в "Динамо" есть только 2 бразильца - защитник Сидклей и атакующий полузащитник Клейтон. Оба игрока находятся в ротации.

Данило Силва выступал за "Динамо" 7 лет, с 2010 по 2017 годы.

В текущем сезоне "Динамо" занимает 1-е место в турнирной таблице опережая "Шахтер" на 7 очков. Следующий матч команда Луческу проведет 4 апреля против "Александрии". Начало матча в 19:30.