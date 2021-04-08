Лидер "Динамо" восстановился от травмы

Лидер "Динамо" 23-летний Виктор Цыганков восстановился от травмы икроножной мышцы.

Футболист начал только беговую работу и занимался по индивидуальной программе, сообщает Meta-ratings.com.ua.

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Если динамика набора формы игрока будет оптимальной, врачи и тренеры не исключают появления Цыганкова в заявке на матч следующего тура с "Днепром-1".

Лидер "Динамо" провел последний матч 14 марта против "Зари". Матчи против "Руха" и "Александрии" он пропустил. Также не ездил в сборную Украины на стартовые матчи отбора к Кубку мира.

В текущем сезоне Виктор Цигакнов провел 16 матчей в УПЛ, в которых забил 10 голов и сделал 3 ассиста.

10 апреля "Динамо" сыграет в гостях против "Днепра-1". Начало матча в 17:00. Команда Мирчи Луческу за 6 туров до финиша опережает "Шахтер" на 7 очков.