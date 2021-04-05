Мораес обогнал Ярмоленко в гонке бомбардиров

Форвард "Шахтера" и сборной Украины 34-летний Жуниор Мораес забил 100 голов в матчах УПЛ.
Благодаря дублю в ворота "Ворсклы" в 20-м туре Мораес обошел экс-игрока "Динамо" Андрея Ярмоленко, который имеет 99 голов в чемпионатах Украины.
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В общем нападающий провел в УПЛ 186 матчей. 35 раз отличился в форме донецкого "Металлурга", 22 - в составе "Динамо", 43 - играя за "Шахтер".
1-е место в списке лучших бомбардиров делят бывшие нападающие "Динамо" Сергей Ребров и Максим Шацких, которые имеют в активе по 123 гола.
Экс-форвард "Колоса" Евгений Селезнев забил 116 мячей. У Андрея Воробья -105.
Жуниор Мораес выступает в Украине с 2011 года. Его соглашение с "Шахтером" действует до конца 2021 года.
В начале 2019-го футболист принял украинское гражданство и выступает за национальную команду Украины.
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