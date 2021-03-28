Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Фото: УАФ

В матче 2-го тура отбора к Куба мира сборная Украины не смогла обыграть Финляндию 1:1. Что нужно знать об игре на НСК "Олимпийский"?

Андрей Шевченко удивил составом. Наставник украинцев построил игру с 3-мя центральными защитниками и 2-мя форвардами. Место в старте получили Евгений Макаренко. Александр Зубков и Эдуард Соболь, которые не играли против Франции.

Игра проходила в невысоком темпе. Скорости на поле были умеренными. Ни одна из команд не форсировала события на поле. Никто не хотел рисковать. Игра проходила в середине поля с минимальным количеством острых атак.

Александр Зубков имел лучшие моменты. Игрок "Ференцвароша" имел 3 возможности забить, но не смог их реализовать.

После забитого гола сборная Украины откровенно расслабилась

Слабая игра лидеров. Александр Зинченко, Руслан Малиновский, Роман Яремчук провели невыразительный матч.

Сработала замена. Жуниор Мораес смог забить гол после выхода на замену.

Виталий Миколенко стал главным антигероем матча. Защитник "Динамо" привез пенальти на ровном месте.

Шевченко перемудрил с тактикой. Сборная Украины очень слабо выглядела в атаке. Три центральных защитника больше мешали друг другу. Не было гармоничного сочетания Евгения Макаренко с Малиновским и Зинченко в середине поле. К забитому мячу привела фланговая подача, хотя сборная играла без выраженных вингеров. Если в матче против Франции тактика в 3 защитника сработала, потому что нужно было обороняться, то в атакующей модели игры она была совсем не эффективной .

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: План Шевченко сработал: почему Украина не проиграла Франции

Рано поверили в победу. После забитого гола сборная Украины откровенно расслабилась и позволила сопернику создавать моменты возле своих ворот.

Ничья - справедливый счет матча. Ни одна из команд не наиграла на победу. Украинцы реализовали свой шанс, но не смогли избежать ошибок в защите.

31 марта сборная Украины в Киеве сыграет против Казахстана. Начало игры в 21:45. В другом матче группы Франция в гостях победила Казахстан - 2:0. После 2-х туров сборной Франции - 4 очка. В Финляндия и Украина - 2, а Боснии и Герцеговины - 1. Казахстан пока очков не набирал.