"Ворскла" проиграла "Шахтеру" из-за излишнего увжения

"Ворскла" не очень уверенно ходила в атаку. Фото: "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" одержал победу на выезде над полтавской "Ворсклой" - 2:0. Оба мяча в ворота полтавского клуба забил Жуниор Мораес.

Полтавчане с лишним уважением отнеслись к кризисным гостей. Команда Юрия Максимова отдала инициативу в первом тайме, полностью отказавшись от давления на ворота горняков. Кто знает, забил бы "Шахтер", если бы не Сергей Яворский. В простой ситуации он не смог проконтролировать движение Мораеса и пас на него. А, ведя в счете, "Шахтер" получил необходимую уверенность в собственных силах.

В таких ситуациях Юрий Максимов в случае с Алиуном, который ошибался в прошлых матчах, мгновенно менял защитника. Однако Яворского это не касалось. В результате "Ворскла" потеряла еще и креативного люксембуржца Оливье Тилля. Яворский со всей силы налетел на Тилля и так, что легионер потерял сознание. Не обошлось без подленького толчка от Тараса Степаненко, который толкнул Оливье на Яворского, котрый летел на всех парах.

Соавтором второго мяча можно назвать нападающего "Ворсклы" Руслана Степанюка. Вместо паса на совершенно открытого Владислава Кулача, он завозился с мячом, потерял его и позволил Сергею Кривцову начать голевую атаку горняков. Алан Патрик и Мораес разыграли все, как по нотам.

Не впечатлил Тарас Степаненко. Первый матч после полуторамесячного перерыва он провел так себе. Обрезался, падал, не закрывал зону для ударов. Тарасу надо еще много работать, чтобы войти в форму. Но факт остается фактом: с Степаненко "Шахтер" начал побеждать, чего никак не удавалось делать без него.

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После этой победы "Шахтер" приблизился к киевскому "Динамо" на расстояние четырех зачетных баллов. Однако игра горняков еще далека от идеала. Подопечным Мирчи Луческу нужно хорошенько постараться, чтобы потерять титул в этом году.