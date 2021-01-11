Старейший боксер в мире погиб в ДТП

11 января 2010 года в Нью-Йорке, США, погиб силач, боксер Джо Роллино. Американский 104-летний атлет итальянского происхождения переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода и попал под колеса автомобиля. Через несколько часов после того умер в больнице от полученных травм.

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По данным полиции, водитель автомобиля не нарушал правил дорожного движения, придерживался скоростного режима и не был в состоянии алкогольного опьянения. Он понес ответственность только за неисправность звукового сигнала на автомобиле.

Наибольшую известность Роллино получил, выступая на карнавалах и ярмарках. Там демонстрировал свои феноменальные силовые данные. При росте 165 см и весе 68 кг, мог оторвать от земли груз массой 500 кг, поднять зубами 215-килограммовый груз и удержать на одном пальце груз массой 290 кг. Роллино также удерживал на спине груз массой 1450 кг.

1920-х Роллино провел около 100 боксерских поединков. Преимущественно боксировал на складах - в несанкционированных шоу. Часто боксировал с соперниками, которые превосходили его на более 20 кг.

Меня невозможно было нокаутировать

- Я был хороший боксер и отлично держал удар, - вспоминал Роллино. - Когда меня били в челюсть, я даже глазом не моргал. Меня невозможно было нокаутировать. Если мы входили в клинч, никто не мог меня сдвинуть, настолько я был силен.

Джо Роллино участвовал во Второй мировой войне, был награжден несколькими медалями, работал ассистентом фокусника Гарри Гудини и телохранителем киноактрисы Греты Гарбо.

Джо Роллино вел исключительно здоровый образ жизни. Был вегетарианцем, не курил, не употреблял алкогольных напитков, ежедневно делал физические упражнения.