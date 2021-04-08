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четверг, 08 апреля 2021 20:29

Стало известно, в какой клуб хочет перейти Мбаппе

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Стало известно, в какой клуб хочет перейти Мбаппе
Килиан Мбаппе выступает за ПСЖ уже 4-й сеозон. Фото: REUTERS

Лидер сборной Франции и ПСЖ 22-летний Килиан Мбаппе хочет перейти в мадридский "Реал".

Футболист не планирует продлевать контракт с парижанами, который завершается летом 2022 и хочет сменить клуб, сообщает Сadena SER.

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"Сливочные" хотят летом подписать Мбаппе и форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

В трансфере лидера парижан лично заинтересован тренер "Реала" Зинедин Зидан и президент клуба Флорентино Перес. "Реал" готов финансово простимулировать Мбаппе, чтобы он не подписывал новый контракт с ПСЖ,

Килиан Мбаппе выступает за ПСЖ с лета 2017 года. Парижане заплатили за него €180 млн "Монако".

Летом 2018 футболист стал обладателем Кубка мира в составе сборной Франции.

В текущем сезоне Килиан провел 38 матчей за ПСЖ, в которых забил 32 гола.

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