Стало известно, в какой клуб хочет перейти Мбаппе

Лидер сборной Франции и ПСЖ 22-летний Килиан Мбаппе хочет перейти в мадридский "Реал".
Футболист не планирует продлевать контракт с парижанами, который завершается летом 2022 и хочет сменить клуб, сообщает Сadena SER.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ПСЖ перестрелял "Баварию" в Мюнхене, "Челси" обыграл "Порту"
"Сливочные" хотят летом подписать Мбаппе и форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.
В трансфере лидера парижан лично заинтересован тренер "Реала" Зинедин Зидан и президент клуба Флорентино Перес. "Реал" готов финансово простимулировать Мбаппе, чтобы он не подписывал новый контракт с ПСЖ,
Килиан Мбаппе выступает за ПСЖ с лета 2017 года. Парижане заплатили за него €180 млн "Монако".
Летом 2018 футболист стал обладателем Кубка мира в составе сборной Франции.
В текущем сезоне Килиан провел 38 матчей за ПСЖ, в которых забил 32 гола.
Комментарии