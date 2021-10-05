Стало известно, сколько стоит Довбик

Артем Довбик играет за "Днепр-1" с начала 2020 года. Фото: ФК "Днепр-1".

"Днепр-1" хочет получить за форварда сборной Украины 24-летнего Артема Довбика €15 млн.

Журналист Игорь Цыганик рассказал, что в услугах нападающего может снова заинтересоваться "Шахтер".

"Это правда, что трансфер Довбика в "Шахтер" возможен. Насколько мне известно, перед приобретением Лассины Траоре директор по футболу "Шахтера" Дарио Срна уже консультировался с Игорем Йовичевичем (тренер "Днепра-1". - Gazeta.ua). Относительно возможного предложения по Довбику. Но потом появился Лассина, поэтому интерес к нападающему "СК Днепр-1" затих.

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Возможно, этот интерес восстановится. Во-первых, "Шахтеру" нужны украинцы из-за лимита на легионеров. Потому что есть только Тарас Степаненко, Николай Матвиенко, Андрей Пятов и Марлос. Где-то надо искать украинцев, потому что кто-то должен выходить на футбольное поле. Если травмируется Степаненко, то придется выпускать Даниила Сикана, Виктора Корниенко, Георгия Судакова или Михаила Мудрика. А если травмы будут в двух украинских футболистов? Бесспорно, сейчас искать нападающего за рубежом, иностранца, особенно имея Траоре, который все же восстановится, не лучшая идея.

По сумме в €15 млн. Я не исключаю, что именно такая цена будет стоять для "Шахтера" от "СК Днепр-1" за Довбика. Примерно такую ​​цену руководство днепрян хотело за Довбика, когда им интересовалось "Динамо", - сказал Цыганик в программе "Цыганик LIVE".

Артем Довбик забил победный гол на Евро в ворота сборной Швеции и вывел сборную Украины в 1/4 турнира.

В Текущий сезоне нападающий забил пять мячей в девяти матчах в УПЛ. По сообщениям СМИ, в услугах нападающего заинтересованы турецкие, бельгийские, итальянские клубы.