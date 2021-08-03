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вторник, 03 августа 2021 19:45

Бельгийский гранд хочет подписать Довбика

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Бельгийский гранд хочет подписать Довбика
Артем Довбик провел два матча за сборную Украины. Фото: УАФ

Бельгийский "Андерлехт" заинтересован в услугах форварда сборной Украины и "Днепра-1" 24-летнего Артема Довбика.

Агент футболиста Алексей Люндовський рассказал о заинтересованности бельгийского гранда, сообщает Meta-ratings.com.ua.

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"Переговоры с" Трабзонспором "(команда с чемпионата Турции - Gazeta.ua) находятся в активной фазе, однако говорить о том, что Довбик близок к переезду в Турцию - преждевременно. Тем более, что Артема хотят видеть у себя еще несколько известных клубов.

В последние дни интерес к нему проявляет бельгийский "Андерлехт".

Мы не форсируем события, еще есть время для маневра. Сейчас главное, чтобы Артем был на виду, радовал результативностью. Да и не будем забывать, что судьба многих контрактов решалась, как говорят шахматисты, на флажке", - рассказал Люндовский.

"Трабзонспор" готов купить Довбика за €3-4 млн. "Днепр-1" требует больше.

"Андерлехт" - третья команда чемпионата Бельгии 2020/21.

Артем Довбик стал героем сборной Украины на Евро-2020/21. Нападающий забил решающий гол в в ворота сборной Швеции в 1/8 финала турнира.

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Дата
03
августа

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