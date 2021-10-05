"У него с головой порядок" - Петраков о вызове Пихальонка

Олександр Піхальнок другий сезон грає за "Дніпро-1". Фото: ФК "Маріуполь".

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков считает, что полузащитник "Днепра-1" Александр Пихальонок усилит национальную команду.

Пихальонок получил свой первый вызов в сборную Украины на октябрьские матчи.

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"Пихаленок - качественный опорный полузащитник. Он играл с Зинченко. Я у Саши даже мнение спрашивал - они выросли и играли вместе (воспитанники "Шахтера". - Gazeta.ua). Я рассчитываю на Пихаленка. Провел с ним беседу - он оставил приятное впечатление. Поговорили о принципах игры, показал, что он должен заниматься на поле, он все понял. Он - талантливый футболист, думаю, у него все получится. То, что еще не дебютировал, - ничего страшного, у него с головой порядок. Если будет надо, он выйдет и поможет ", - цитирует тренера "Трибуна".

Сборная Украины проведет матч в гостях против Финляндии 9 октября, а затем будет принимать команду Боснии и Герцеговины 12 октября во Львове.

В турнирной таблице сборная Украины занимает второе место. Команда Петракова по дополнительным показателям опережает финнов и на семь очков отстает от Франции.