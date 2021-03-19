Стало известно, при каком уволит "Тоттенхэм" освободит Моуриньо

Жозе Моуриньо возглавляет "Тоттенхэм" с 2019 года. Фото: REUTERS

Английский "Тоттенхэм" уволит наставника команды Жозе Моуриньо, если "шпоры" не смогут квалифицироваться в Лигу чемпионов.

Португальском наставнику нужно финишировать в топ-4 текущего сезона чемпионата Англии, сообщает Daily Mail.

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После 29-ти туров АПЛ "Тоттенхэм" идет на 8-м месте. Команда Моуриньо отстает от 4-й ступеньки на 6 очков.

В 1/8 Лиги Европы "шпоры" вылетели от "Динамо" Загреб по сумме 2-х матчей. В Лондоне хозяева победили 2:0, а в Загребе уступили - 0:3 и покинули турнир.

Жозе Моуриньо возглавляет "Тоттенхэм" с конца 2019 года. На этом посту он сменил Маурисио Почеттино. Португальский наставник известен своей работой с "Порту", "Реалом", "Челси". "МЮ","Интером". 21 марта "Тоттенхэм" сыграет в гостях против "Астон Виллы". Начало матча в 21:45.