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воскресенье, 31 октября 2021 12:45

На грани непристойного: фотограф XX века делал сверхоткровенные снимки
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  Хельмут Ньютон - немецко-австралийский фотограф, который произвел революцию в мире модной фотографии, его работы задавали тренды. Фото: 24smi.org
Хельмут Ньютон - немецко-австралийский фотограф, который произвел революцию в мире модной фотографии, его работы задавали тренды. Фото: 24smi.org

31 октября 1920 года родился один из самых ярких мастеров фотографии ХХ века немецкий и австралийский фотограф - Хельмут Ньютон.

Он делал не просто откровенные снимки: иногда его работы были на грани непристойного. Собственные работы Ньютон называл "исследованием сексуальности".

В детстве Хельмут ходил со старшим братом в кварталы красных фонарей Берлина, где наблюдал за женщинами. Свою первую камеру купил в 12 лет и снимал непрерывно.

До 18 лет Ньютон жил достаточно безмятежно благодаря своим родителям. Папа руководил маленькой фабрикой пуговиц, мама руководила семьей. Впоследствии Хельмут переехал в Сингапур, а затем в Австралию, где принял австралийское гражданство.

Там Ньютон женился на актрисе Джун Браун, которая тоже стала фотографом. Именно она вдохновляла мастера в поисках своего художественного стиля в фотографии.

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"С тех пор как я был подростком, в моей технике фотографирование изменилось немного. Сначала я работал летом при дневном свете, а зимой фотографировал своих подружек с помощью двухсотватной лампы. Теперь я дорос до такой же лампы мощностью в пятьсот ватт", - говорил Хельмут Ньютон о фотографии.

Хельмут Ньютон - немецко-австралийский фотограф, который произвел революцию в мире модной фотографии, его работы задавали тренды. Фото: Хельмут Ньютон
Хельмут Ньютон - немецко-австралийский фотограф, который произвел революцию в мире модной фотографии, его работы задавали тренды. Фото: Хельмут Ньютон
Хельмут Ньютон - немецко-австралийский фотограф, который произвел революцию в мире модной фотографии, его работы задавали тренды. Фото: Хельмут Ньютон
Хельмут Ньютон - немецко-австралийский фотограф, который произвел революцию в мире модной фотографии, его работы задавали тренды. Фото: Хельмут Ньютон
Хельмут Ньютон - немецко-австралийский фотограф, который произвел революцию в мире модной фотографии, его работы задавали тренды. Фото: Хельмут Ньютон

В 1961 году Хельмут очутился в Париже. С тех пор он приступил к регулярной работе для французского издания Vogue, открывшего художника мира. С этого времени выразительные модели Ньютона постоянно появлялись на обложках всех знаменитых журналов мод. Он стал одним из самых высокооплачиваемых фотографов мира: его гонорар за съемочный день составлял $5000.

Среди моделей Хельмута были Палома Пикассо, Кристиан Диор, Карл Лагерфельд, Клаудия Шифер, Наоми Кэмпбелл. Ньютон снимал на разные темы: от традиционной фотографии мод до этюдов с обнаженной натурой, от эротики до смелых экспериментов и философских размышлений на темы жизни и смерти.

Мастер работал над деталями в кадре, что и сделало его мировой знаменитостью, а его снимки – вершиной фотоискусства.

"Мне не нужно идеальное тело, это скучно. Для меня эротика – это лицо, а не половые органы.

Буржуазные женщины более эротические, чем парикмахеры или секретарши. Женщина из высшего общества сексуальна по своей природе. Я знаю, что такое бедность и меня она не интересует. Я предпочитаю снимать богатых людей. Бедных людей фотографировать очень просто", – говорил мастер.

Для digital-обложки октябрьского номера Playboy позировал филиппинский бьюти-блогер и инфлюэнсер 23-летний Бретман Рок. Мужчина снялся в дерзком образе - был в боде, колготках и на каблуках.

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Дата
31
октября

На грани непристойного: фотограф XX века делал сверхоткровенные снимки

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