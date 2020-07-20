Стало известно, кто может возглавить "Динамо" вместо Михайличенко

Виктор Скрипник имеет наибольшие шансы стать тренером "Динамо". Фото: ФК "Заря".

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис еще не определился с новым главным тренером для команды.

Руководитель "Динамо" рассматривает сразу несколько кандидатур на пост главного тренера, сообщил журналист Игорь Цыганик.

Главным претендентом на должность является наставник "Зари" Виктор Скрипник, но у него контракт с клубом еще на 2 года. За расторжение соглашения нужно будет платить компенсацию 1 млн евро.

"Если не Скрипник, то это может быть Сергей Ребров. У него такая же история, как и в Скрипника - действующий контракт с "Ференцварошем" и клаусула. Контакт в Суркиса с Ребровым есть, но конкретно предложения возглавить клуб от президента еще не звучало. Ребров настаивать на усилении атаки, опорной зоны, вратарской позиции, поэтому здесь важно прийти к согласию в вопросе будущих трансферов.

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Другой кандидат - Юрий Калитвинцев. Он лучшие годы своей карьеры провел в "Динамо", и у него есть опыт работы в разных командах. Но нет опыта работы в таких серьезных клубах. Называлась фамилия Юрия Семина, которого тепло воспринимают фанаты. За последний год отношения Суркиса и Семина потеплели.

Называлась фамилия Мирчи Луческу. Сам тренер хотел бы работать с "Динамо". В свое время он был близок, чтобы возглавить команду. Были разговоры с его агентом Аркадием Запорожаном, близкий к Суркису. Тогда все закончилось тем, что Луческу сказал своему агенту, что перед началом работы в Киеве, ему нужно попросить разрешения у президента "Шахтера". После этого все затихло.

Вспоминали Мирона Маркевича, но у него сложные отношения с Игорем Суркисом. Хотя в футболе все бывает. Лично я ставлю на то, что сейчас ведутся переговоры с Скрыпником и президентом Зари", - сообщил журналист в своей программе "Цыганик Live".



Алексея Михайличенко отправили в отставку после завершения сезона, где "Динамо" заняло второе место и выиграл Кубок Украины. Михайличенко работал тренером "Динамо" в течение 11 месяцев.