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понедельник, 20 июля 2020 13:00

Суркис не приглашал Скрипника в "Динамо" - СМИ

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Суркис не приглашал Скрипника в &quot;Динамо&quot; - СМИ
Виктор Скрипник не предлагали работу в "Динамо". Фото: ФК "Заря"

Один из владельцев "Динамо" Григорий Суркис не предлагал главному тренеру "Зари" Виктору Скрипнику возглавить киевское "Динамо".

После матча 31-го тура УПЛ "Динамо" - "Заря" появилась информация, что Григорий Суркис провел переговоры с Скрипником. Как выяснилось, пока никакой конкретики нет, разговор скорее носила характер вежливости.

"После матча "Динамо"- "Заря" встреча действительно состоялась. Точнее, не встреча, а разговор. Они подошли друг к другу после матча, состоялся обмен мнениями. Это я говорю со слов Игоря Суркиса, которого попросил прокомментировать ситуацию.

Игорь Михайлович сказал, что факт приглашения Скрипника - это полная дезинформация. В этом разговоре не было никакой конкретики на эту тему, просто люди обменивались мнениями по игре. Были разговоры в стиле: "Хорошую команду ты сделал, Виктор, нам нравится". Вот как-то так", - рассказал журналист Михаил Спиваковский в программе "ТаТоТаке" на Youtube..

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СМИ называют Виктора Скрипника одним из возможных кандидатов на пост главного тренера "Динамо".

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Голосование Останется ли Алексей Михайличенко главным тренером киевского "Динамо" после окончания сезона?
  • 1) да, Суркіс прикажет ему готовить команду к квалификации Лиги чемпионов
  • 2) нет, тренер убедит президента клуба и вернётся в кресло спортивного директора
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