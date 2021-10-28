Стало известно, кто будет тренировать "Барселону" в матче с "Динамо"

Жоан Лапорт и Серхио Бархуан. Фото: ФК "Барселона"

Исполняющим обязанности тренера "Барселоны" станет 49-летний Серги Бархуан.

Предыдущим местом работы специалиста была молодежная команда "Барселоны", сообщает ElDesmarque.

Бархуан заменит на должности Рональда Кумана, которого отправили в отставку из-за неудовлетворительных результатов. Серги будет готовить "Барселону" к ближайшим матчам Лиги чемпионов и чемпионату Испании.

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Дубль "Блаугранас" с Бархуаном во главе идет в середине турнирной таблицы третьего дивизиона. Воспитанник "Барсы" ранее тренировал "Рекреативо", "Альмерию", "Мальорку", китайский "Чжэцзян Гринтаун".

Бархуан защищал цвета каталонцев в 1993-2002 гг. В групповом этапе Лиги чемпионов 1997/98 он дважды выходил против "Динамо" и был удален в поединке на "Камп Ноу", завершившемся триумфом киевлян - 4:0.

В 12-м туре Ла Лиги "Барселона" примет "Алавес" 30 октября, а через три дня встретится с "Динамо" в четвертом туре ЛЧ в Киеве. Главным кандидатом на должность тренера "Барселоны" является легенда клуба Хави Эрнандес. Сейчас он работает на Ближнем Востоке с "Аль-Саддом".