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четверг, 28 октября 2021 09:07

"Баварию" уничтожили 5:0: как сыграли соперники украинских команд в еврокубках

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&quot;Баварию&quot; уничтожили 5:0: как сыграли соперники украинских команд в еврокубках
Томас Мюллер не спас "Баварию" от поражения. Фото: Getty Images

Соперники украинских команд в еврокубках провели матчи в национальных чемпионатах и ​​Кубках страны.

Gazeta.ua знакомит с их результатами.

"Барселона" потерпела третье поражение подряд в чемпионате Испании. Каталонцы в гостях проиграли "Райо Вальекано" - 0:1. Единственный гол в матче забил Радомель Фалькао. Гости не смогли реализовать пенальти.

После поражения в пригороде Мадрида пост покинул наставник "Барселоны" Рональд Куман.

Другой соперник "Динамо" опозорился не менее громко. "Бавария" проиграла в Кубке Германии "Боруссии" Мэнхенгладбах - 0:5.

Уже к середине первого тайма хозяева вели - 3:0, а в начале второго тайма Эмболо оформил дубль и довел дело до разгрома действующего чемпиона и обладателя Кубка Германии. Команда Юлиана Нагельсмана покидает турнир.

"Бенфика" в Кубке Португалии в гостях сыграла 3:3 с "Гимараеш". Форвард сборной Украины Роман Яремчук вышел в конце матча, но результативными действиями не отличился.

Следующий соперник "Шахтера" мадридский "Реал" потерял очки в чемпионате Испании. "Сливочные" не смогли дома одолеть "Осасуну" - 0:0.

"Интер" в Серии А легко одолел "Эмполи" - 2:0. Гости из Милана забивали внутри каждого из таймов.

"Шериф" успешно сыграл в Кубке Молдовы. Команда Юрия Вернидуба уничтожила "Саксан" - 6:0.

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Соперник "Зари" итальянская "Рома" в гостях одержала волевую победу над "Кальяри" - 2:1. Норвежский "Буде-Глимт" одолел в чемпионате страны "Мольде" - 2:0.

В Кубке Украины "Динамо" победило "Мариуполь" - 2:1. "Шахтер" разбил "Черноморец" - 3:0, а "Заря" сыграет с "Рухом" 28 октября.
2 ноября "Динамо" будет принимать "Барселону". Через день "Шахтер" посетит "Реал", а 4 листопада числа "Заря" в Запорожье сыграет против ЦСКА.

Автор: Сергей Тищенко
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