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среда, 27 октября 2021 19:13

Ефективний Вербич - "Динамо" вийшло в 1/4 Кубка України

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Ефективний Вербич - &quot;Динамо&quot; вийшло в 1/4 Кубка України
Беньямин Вербич выступает за "Динамо" с начала 2018 года. Фото: ФК "Динамо" Киев

В матче 1/8 Кубка Украины "Динамо" в гостях победило "Мариуполь" -2:1.

Что нужно знать об игре в Мариуполе?

Ротация от Луческа. Мирча Луческу выпустил девять новых игроков по сравнению с матчем чемпионата против "Днепра-1".

Стандарты решили судьбу матча. Гости забили оба своих мяча после подачи угловых.

Вербич стал героем матча. Словенский легионер записал на свой счет гол и голевую передачу.

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Замены ослабили игру. После перерыва гости играли не так дисциплинированно и организованно. Ключевой стала замена Шапаренко. Шепелев не дал нужной динамики в середине поля.

Слабая игра форвардов. Шкурин и Рамирес ничего не показали. Каждый из нападавших получил по одному тайму.

Вербич забил гол и сделал голевую передачу.

"Динамо" рано бросило играть. Фактически всю вторую половину игры команда Луческу убивала время думая о следующих матчах. Под конец матча совсем бросили играть. Разрешили "Мариуполю" забить гол и создать нервную концовку матча.

Команда Луческу должна была побеждать спокойнее. "Динамо" имело все возможности побеждать с более комфортным счетом, но в конце игры сами себе придумали проблемы.

В следующем матче "Динамо" сыграет против "Мариуполя" в рамках чемпионата Украины.

В турнирной таблице "Динамо" опережает "Шахтер" на три очка и занимает первое место. "Мариуполь" занимает последнюю строчку.

В других матчах 1/8 финала "Ворскла" победила "Верес" -3:1, а "Александрия" разбила "Металлист-1925".

Автор: Сергей Тищенко
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