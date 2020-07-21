Стало известно, какой бюджет у "Шахтера"

Луиш Каштру смог привести "Шахтер" в четвертый раз подряд к чемпионству. Фото: ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" имеет 70-75 млн долларов бюджета на сезон.

"Горняки" зарабатывают деньги на трансферах и получают бонусы за успешное участие в еврокубках, рассказал футбольный эксперт Михаил Метревели.

"Нужно сказать, что последние два сезона бюджет "Шахтера" - 70-75 миллионов долларов. При этом дончане не являются дотационной командой. Они зарабатывают в бюджет на коммерческих прибылях. Через трансферы, выплаты от УЕФА, бонусы и т.д.

Президент клуба Ринат Ахметов сейчас не тратит ни копейки на команду. Это очень важно для будущего и для развития клуба", - рассказал Метревели в программе "Великий футбол".

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"Шахтер" уже 4 сезона подряд выигрывает золотые награды УПЛ и три года подряд играет в групповой стадии Лиги чемпионов. В текущем сезоне команда Луиша Каштру вышла в 1/8 Лиги Европы.