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воскресенье, 29 июля 2018 11:24

Стало известно, как Зинченко сыграл против "Баварии"

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Стало известно, как Зинченко сыграл против &quot;Баварии&quot;
Зинчненко сыграл на позиции левого защитника. Фото: ghanasoccernet.com

Украинский легионер "Манчестер Сити" Александр Зинченко попал в стартовый состав на матч против "Баварии" (3:2) в рамках International Champions Cup.

21-летний футболист сборной Украины провел на поле весь матч.

Игрок действовал на позиции левого защитника.

Ранее Зинченко сыграл 64 минут за "Манчестер Сити" на International Champions Cup против "Ливерпуля".

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"Манчестер Сити" вырвал волевую победу у мюнхенцев, уступая по ходу - 0:2.

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29
июля

На целый том "Властелина колец" у издателя не хватило бумаги

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