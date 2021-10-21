Стало известно, где состоится клубный Кубок мира

Клубный Кубок мира проводится с 2000 года. Фото: REUTERS

Клубный Кубок мира по футболу-2021 состоится в Объединенных Арабских Эмиратах.

Турнир планируется провести в начале следующего года. сообщает в Twitter журналист Роб Харрис.

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Сначала клубный Кубок мира должна была принимать Япония, однако власти страны отказались от проведения турнира из-за ситуации с коронавируса.

Победитель Лиги чемпионов-2020/21 "Челси" подтвердил свое участие в турнире.

Клубный Кубок мира проводят с 2000 года. В турнире принимают участие семь клубов, но его планируют реформировать до 24 участников. Действующим победителем турнира является "Бавария".