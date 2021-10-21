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четверг, 21 октября 2021 08:32

Спаситель Роналду и разгром от "Челси": результаты матчей Лиги чемпионов

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Спаситель Роналду и разгром от &quot;Челси&quot;: результаты матчей Лиги чемпионов
Криштиану Роналду выступал в Серии А три сезона. Фото: REUTERS

20 октября состоялись матчи третьего тура Лиги чемпионов.

Gazeta.ua знакомит с их результатами.

В группе Н российский "Зенит" дома минимально проиграл туринского "Ювентуса" - 0:1. Единственный мяч в матче гости забили в конце матча.

Действующий победитель турнирную "Челси" разгромил шведский "Мальме" - 4:0.

В матче травму получил форвард хозяев Ромелу Лукаку.

Лидером таблицы является "Ювентус", который имеет три победы. В "Челси" шесть очков.

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"Манчестер Юнайтед" смог одержать волевую победу над "Аталанта" - 3:2. В первом тайме гости уступали 0:2, но после перерыв забили трижды. Победный гол на счет Криштиану Роналду. Руслан Малиновский вышел на замену во втором тайме.

В другом матче группы F "Вильярреал" в гостях победил "Янг Бойз" - 1:4.

Лидерами группы являются "МЮ", который имеет две победы. "Аталанта" и "Вильярреал" отстают на два очка.

В группе G чемпион Австрии "Зальцбург" победил немецкий "Вольфсбург" - 3:1, а в другом матче "Севилья" и "Лилль" голов не забивали.

Лидером таблицы является "Зальцбургу" с семью очками. На четыре очка отстает "Севилья", а "Лилль" занимает третье место с тремя баллами.

Чемпион Украины "Динамо" в гостях минимально проиграла в гостях "Барселоне" - 1:0. "Шахтер" проиграл "Реалу" - 0: 5.
Матчи четвертого тура состоятся 2 и 3 ноября

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21
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