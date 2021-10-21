"Бавария" разгромила "Бенфику"

Юлиан Нагельсман первый сезон возглавляет "Баварию". Фото: Gettyimages.com

В матче третьего тура Лиги чемпионов "Бавария" в гостях разгромила "Бенфику" - 4:0.

Арбитр не засчитал забитые мячи Роберта Левандовски и Томаса Мюллера после просмотра видеоповторов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему "Барселона" победила "Динамо"

Свой первый чистый гол гости забили в середине второго тайма. В конце матча "Бенфика" развалилась. "Бавария" смогла забить еще три мяча. Лерой Сане записал на свой счет дубль.

Форвард сборной Украины Роман Яремчук сыграл в матче 76 мин., но результативными действиями не отметился.

В матче третьего тура Лиги чемпионов "Барселона" минимально одолела "Динамо" - 1:0.

"Бавария" имеет три победы и лидирует в группе. "Бенфика" с четырьмя очками идет не втором месте. "Барселона" занимает третье место с одной победой, а "Динамо" опустилось на четвертое место с одной ничьей.