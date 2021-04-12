Стали известны подробности травмы Забарного

В матче 20-го тура чемпионата Украины по футболу между "Днепр-1" и "Динамо" защитнику киевлян 18-летнему Илье Забарному сломали нос.

После матча основном защитнику динамовцев сделали репозицию костей носа, сообщает официальный сайт "бело-синих".

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Забарный прошел томографию, которая диагностировала у него смещение костей носа. Илье сделали репозицию костей носа и наложили фиксирующую повязку.

Пока не известно, сможет футболист сыграть с "Шахтером" в матче 21-го тура чемпионата Украины.

Девушка футболиста Ангелина показала, кок выглядит защитник после операции.

Илья Забарный стал основным защитником "Динамо" с приходом в команду Мирчи Луческу. На счету футболиста 30 матчей во всех турнирах.

17 апреля "Динамо" сыграет с "Шахтером" на НСК "Олимпийский". Начало игры в 19:30.