"Динамо" потеряло Забарного – Луческу

Мирча Луческу недоволен судейством. Фото: Reuters

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу остался недоволен действиями арбитра в поединке 21-го тура УПЛ против СК "Днепр-1".

"Сложная игра против очень организованной соперника. Они очень хорошо перекрывали коридоры, закрывали наших игроков. Нам было сложно играть. Команда соперника после 5 побед и 2 ничьих очень хорошо выглядит. Мы знали, что они обыграли "Десну"," Ворсклу ", это говорит об их потенциале и силу.

Мы во втором тайме сыграли лучше. Использовали свои сильные стороны. Заслуженно победили, потому что контролировали ход игры. Я возмущался желтой карточке Сидорчуку. Судья показал ее слишком легко. Это был мелкий фол в центре поля, первый и последний фол Сергея. Он пропустит матч с "Шахтером", который очень важен для нас. Сидорчук - очень важный игрок для нас, наш капитан. Недоволен тем, как легко судья ее показал. Нужно было этот момент трактовать несколько иначе и не показывать желтую.

Знаем, что СК "Днепр-1" был недоволен удалением Довбика. Но посмотрите на Забарного, у него сломан нос, весь в крови. Не знаем, как он отойдет и будет готовиться к следующим матчам. У него нос кривой, возможно, понадобится операция ", - поделился Луческу в комментарии FootballHub.

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"Динамо" в гостях обыграло "Днепр-1" и сохранило отрыв от "Шахтера" в семь баллов. "Шахтер" сегодня разгромил "Мариуполь" - 3:0. Дублем отметился Мораес.