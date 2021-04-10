"Автобус" Йовичевича не смог остановить "Динамо"

Виталий Миколенко забил первый гол "Динамо". Фото: Александр Попов

В матче 21-го тура чемпионата Украины "Динамо" победило в гостях "Днепр-1" - 2:0. Что нужно знать об игре?

Команды имели кадровые потери. Виктор Цыганков продолжает восстанавливаться от травмы. Денис Попов и Томаш Кендзера не могли играть из-за перебора карточек. Наставник хозяев Игорь Йовичевич не мог рассчитывать на помощь 5 ведущих футболистов.

"Днепр-1" играл в 3 защитника. Хозяева решили "засушить" игру. Йовичевич поставил 3 центральных защитников, 2 опорника-разрушителя. "Днепр"-1 закрылся на своей половине поля и старался не давать играть сопернику.

Фирменная победа Мирчи Луческу. После слабого 1-го тайма динамовцы провели активную 2-ю половину игры. На старте 2-го тайма судьба поединка была решена - "Динамо" забило гол, а соперник получил удаление.

Сидорчук пропустит матч против "Шахтера"

Слабая игра "Днепра-1" в атаке. За весь матч хозяева создали только 1 момент, когда судьба поединка была решена. Динамовцы не давали возможность контратаковать сопернику и свели к минимум "стандарты" у своих ворот.

Сергей Сидорчук не сыграет против "Шахтера". Капитан "Динамо" получил предупреждение, которое для него стало 4-м.

Тренерская поражение Йовичевича. "Динамо" усыпило соперника, посадило на карточки целую группу футболистов соперника, после чего увеличило темп и начало давить на слабые места "Днепра-1". Конструкция Йовичевич сразу развалилась. Хозяева не могли надежно обороняться и выглядели беззубо в атаке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Луческу возродил для "Динамо" Родригеса

За 5 туров до окончания чемпионата "Динамо" опережает "Шахтер" на 7 очков. В текущем туре "горняки" разгромили "Мариуполь" -3:0. 17 апреля, суббота, "Динамо" и "Шахтер" сыграют в очном матче на НСК "Олимпийский". Начало игры в 19:30.