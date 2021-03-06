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суббота, 06 марта 2021 21:00

СССР проиграл финал Евро. Уволили тренера и всю команду телевизионщиков

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По плану организаторов 11 июня в Риме стартует 16-й чемпионат Европы по футболу. Вспоминаем о победителях предыдущих первенств. Второй турнир выиграла Испания.

В 1964 году значительно больше европейских сборных выразили желание побороться за титул чемпиона Европы 29 вместо 17 в 1960. В финальную часть пробились четыре команды - сборные СССР, Дании, Венгрии и хозяева поля - сборная Испании.

Полуфинал в Барселоне сборная СССР выиграла достаточно легко - 3:0. Дания в те времена была командой любителей - водителей, пекарей, почтальонов. К тому же СССР поддерживала многочисленная испанская диаспора - за год до финала диктатор Франко позволил вернуться всем, кто воевал против него на стороне республиканцев. Больше всего оппонентов приехали именно из СССР.

В другом полуфинале Испания играла с Венгрией. Сначала казалось, что венгры будут разгромлены, но их вратарь творил чудеса – лишь – 1:0 в пользу хозяев. Затем гости сами забили. Однако судья отменил взятие ворот. Но настырные венгры достигли своего на 84 минуте. Назначили дополнительное время. Форвард Венгрии Бене имел два убойных момента, но не реализовал их. Зато испанцы забили на 115-ой минуте и вышли в финал – 2:1.

Там сошлись со сборной СССР. На матч опоздал Франко. Когда он появился в ложе "Сантьяго Бернабеу", стадион взревел от восторга. Советские режиссеры сдуру показали всю сцену. Они никогда не видели, как выглядит Франко, только с карикатур. Затем всех виновных уволили с телевидения.

Первыми забили испанцы на 7 минуте. Отличился Переда. Хусаинов сравнял счет в минуту. А на 84 минуте защитник Шустиков не попал по мячу и Марселино ударом головой принес Испании золото.

Судьба победителей была лучше чем у игроков сборной СССР.

  Сборную СССР тренировал Константин Бесков. Фото: РИА "Новости"
Сборную СССР тренировал Константин Бесков. Фото: РИА "Новости"

Тренер Хосе Вильялонга в молодости был ярым франкистом. В качестве тренера выигрывал с "Реалом" Кубок чемпионов. После триумфа в 1964, с треском провалился на Кубке мира-1966. После этого отошел от дел. Умер в 1973 году.

Герой финала Марселино был однолюбом. Всю жизнь посвятил одному клубу - "Реалу" из Сарагосы. Но сначала был семинаристом и готовился стать католическим священником. Выступал за "Сарагосу" с 1960 по 1970 годы. Провел 14 матчей за сборную Испании. Последний раз - против ФРГ на Кубке мира 1966 года 1:2. Забил лишь один гол, зато какой - решающий в финале Евро самом Яшину. Кроме Кубка Анри Делоне выигрывал Кубок Ярмарок 1964 и трижды - Кубок Испании. Сейчас проживает в родном городе Арес. Увлекается яхтами. Несколько лет назад газета "Марка" вручила ему трофей "легенда".

Автор еще одного мяча - Хесус Мария Переда 9 лет с 1961 по 1969 играл в полузащите "Барселоны". В футболке клуба забил 104 мяча. Из трофеев имел только два Кубка Испании и Кубок Ярмарок. Это были не лучшие времена для "Барселоны" и Переда саркастически заявил:
- К сожалению, я родился слишком рано, чтобы выигрывать трофеи.
В сборную его вызвали редко - всего 15 матчей. Умер в 2011 году. Ему было в то время 73 года.

Лучшим игроком той команды остается правый полузащитник Луис Суарес Мирамонтес. Он был игроком "Интера". Еще в 1960 году, выступая за "Барселону" выиграл "Золотой мяч". В финальной части Евро-64 голов не забивал. Однако три мяча (два из них в финале) были забиты с его передач. До 35 лет играл за "Интер". Затем еще три сезона - за "Сампдорию". В составе "Интера" дважды выигрывал Кубок чемпионов и Межконтинентальный кубок. С 1988 по 1991 год возглавлял сборную Испании. В середине девяностых тренировал "Интер". Луису исполнилось уже 84 года. Однако он активно комментирует футбольные события, тщательно наблюдая за родной "Барселоной".

  Луис Суарес отдал на Евро три голевых передачи. Фото "Интер"
Луис Суарес отдал на Евро три голевых передачи. Фото "Интер"


Нападающий Амансио играл за "Реал". В финале Кубка чемпионов-1966 против "Партизана" именно Амансио сравнял счет на 70 минуте - 1:1. За 5 минут до конца встречи Мадрид забивает победный гол.
До 36 лет Амансио успел забить за "Реал" 173 мяча. Идет тренировать дочернюю команду "Реал Кастилья". Воспитал Бутрагеньо, Мичела, Мартина Васкеса и других звезд. Дошел до основной команды, но в сезоне 1985-86 провалился. В 2000 году именно его голос стал решающим при избрании Флорентино Переса на пост президента. Благодарный президент назначил Амансио ответственным за празднование 100-летия клуба. Сейчас Амансио 81 год.

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Центральный защитник Фернан Оливелья всю жизнь играл за "Барселону" - 513 матчей. Закончил карьеру в 1969 году. Сейчас ему 84 года.

Полузащитник Игнасио Соко с ростом 184 см стал незаменимым игроком "Реала" в центре поля, успешно отрабатывая в обороне и регулярно подключаясь к атакам. Завершил карьеру в последней игре сезона 1973/1974, в финале Кубка Испании, когда "Реал" разгромил "Барселону" 4:0. Тогда капитан мадридцев Рамон Гроссо сделал красивый жест, передав право первым поднять над головой завоеванный кубок Игнасио Соко. Умер Игнасио в 2015 году в возрасте 76 лет.

Сборная Испании 44 года не могла повторить свой успех. Лишь в 2008 победила в финале сборную Германии - 1:0, благодаря голу Фернандо Торреса. В 2012 в Киеве разгромили Италию – 4:0

Автор: Юрий Стригун
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Дата
06
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