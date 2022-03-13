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воскресенье, 13 марта 2022 11:56

Спасал семью от войны. Бывший игрок "Динамо" Яковенко попал в ДТП

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Бывший футболист киевского "Динамо" Александр Яковенко попал в ДТП

Авария произошла в Турции, когда экс-футболист ехал из Украины из-за войны , сообщает Haberler

ДТП произошло на части трассы Стамбул – Измир, расположенной в турецкой провинции Маниса. В белый Range Rover футболиста с киевскими номерами врезался другой автомобиль.

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Водитель другого автомобиля, столкнувшегося с машиной Яковенко, не справился с управлением. После чего автомобиль от удара улетел на обочину и перевернулся. В салоне было четыре человека, которые были немедленно отправлены в ближайшую больницу. Водитель, потерявший управление, в критическом состоянии.

С Яковенко все хорошо, как и с отцом, матерью и женой, которые тоже находились в машине. От столкновения больше всего в автомобиле Александра пострадало правое заднее колесо, которое полностью выгнулось.

Автор: Haberler
 

Автор: Haberler
 

Автор: Haberler
 

Александр Яковенко - сын легендарного игрока "Динамо" Павла Яковенко. Яковенко-младший выступал за "Андерлехт", "Фиорентину", "Малагу", а в сезоне 2016/17 защищал цвета "Динамо". В настоящее время работает агентом. Его компания представляет интересы Владислава Супряги, Георгия Бущана, Никиты Бурды.

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