"Динамо" предстанет перед судом из-за долгов за провальный трансфер

Микаэль Дуелунд играл за "Динамо" три года. Фото: ФК "Динамо" Киев

У "Динамо" возникли проблемы из-за трансфера Микаэля Дуэлунда из "Митьюлланна"

Датский клуб пожаловался в CAS относительно долгов за трансфер, утверждает Bold.

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Еще летом 2018 года Динамо оформило трансфер вингера за 4 млн. Киевляне уже успели избавиться от Дуэлунда, однако всю обещанную сумму "Митьюланну" не выплатили. Датский клуб устал ждать расчета, поэтому обратился к Лозанне. Слушание должно было состояться на следующей неделе, однако суд решил отложить процесс, учитывая сложную ситуацию в Украине.

Дуэлунд не смог закрепиться в "Динамо" из-за постоянных травм. С лета 2021 футболист выступает в чемпионате Нидерландов за клуб НЭК.