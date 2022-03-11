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пятница, 11 марта 2022 19:43

"Динамо" предстанет перед судом из-за долгов за провальный трансфер

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&quot;Динамо&quot; предстанет перед судом из-за долгов за провальный трансфер
Микаэль Дуелунд играл за "Динамо" три года. Фото: ФК "Динамо" Киев

У "Динамо" возникли проблемы из-за трансфера Микаэля Дуэлунда из "Митьюлланна"

Датский клуб пожаловался в CAS относительно долгов за трансфер, утверждает Bold.

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Еще летом 2018 года Динамо оформило трансфер вингера за 4 млн. Киевляне уже успели избавиться от Дуэлунда, однако всю обещанную сумму "Митьюланну" не выплатили. Датский клуб устал ждать расчета, поэтому обратился к Лозанне. Слушание должно было состояться на следующей неделе, однако суд решил отложить процесс, учитывая сложную ситуацию в Украине.

Дуэлунд не смог закрепиться в "Динамо" из-за постоянных травм. С лета 2021 футболист выступает в чемпионате Нидерландов за клуб НЭК.

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