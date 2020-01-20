Скандальный форвард получил красную карточку за прием каратэ через 8 минут после выхода на замену

Марио Балотелли хватило 8 минут, чтобы получить 2 желтых карточки. Фото: рейтер

Итальянский нападающий Марио Балотелли был удален в матче "Брешиа" - "Кальяри".

Балотелли вышел на замену на 74-й минуте. На 81-й минуте Марио получил первую желтую карточку за грубый подкат. А уже на 82-й минуте нападающий решил принять мяч, применив прием по карате. Однако в полете сыграл ногой в лицо соперника. За это он получил вторую желтую карточку, которая и стала второй в матче, сообщает "24 канал"

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Матч завершился вничью 2: 2. Для Балотелли это уже стало 13 изъятием в карьере. Форвард стал вторым игроком из топ-5 европейских чемпионатов, который был удален в каждом из четырех последних сезонов.