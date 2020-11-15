Шевченко ответил на вопрос о Чигринском

Были времена, когда Чигринский играл в одной команде с Месси.Фото sport.es

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопрос, почему он не приглашает в сборную защитника греческого АЕКа Дмитрия Чигринского.

– Я его очень хорошо знаю, знаю о его характеристиках. Но мы строим молодую команду. Я должен смотреть в будущее. Через несколько месяцев у нас начинается отбор на чемпионат мира, далее – чемпионат Европы. Это серьезная дистанция в футболе.

Нынешняя команда сильно изменилась по сравнению с той, что пробивалась на Евро-2020, – сказал Шевченко.

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Сейчас Чигринскому 34 года. Последние 4 года он играет за афинский АЕК.