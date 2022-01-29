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суббота, 29 января 2022 15:20

Шевченко не назначили тренером сборной Польши из-за дружбы с Абрамовичем

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Шевченко не назначили тренером сборной Польши из-за дружбы с Абрамовичем
Андрей Шевченко пять лет возглавлял сборную Украины. Фото: Gettyimages.com

Украинский тренер 45-летний Андрей Шевченко не возглавит сборную Польши.

Польский футбольный союз побоялся связей Шевченко с россиянами, сообщает Рrzeglad Sportowy.

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Возможный дебют Шевченко в сборной Польши пришелся бы на матч плейоф отбора на Кубка мира-2022 против сборной России. А Шевченко связывают тесные дружеские связи с владельцем "Челси" Романом Абрамовичем, который, по неофициальной информации, много лет причастен к финансированию сборной России.

Новым тренером сборной Польши станет Адам Навалка.

Шевченко выступал за "Челси" в сезонах 2006/08 и остался в дружеских отношениях с владельцем клуба. Сейчас навещает домашние матчи "синих" и в академии "Челси" учится его сын Кристиан.

Андрей Шевченко остался без работы после отставки из "Дженоа" 15 января. Тренер продержался в должности два месяца. Под руководством Шевченко "Дженоа" выиграл один матч из 11, трижды сыграл вничью и один раз проиграл.

В 2016-2021 годах Шевченко возглавлял сборную Украины. Под руководством тренера сборная смогла выйти на Евро-202021, где дошла до четвертьфинала.

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