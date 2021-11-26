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пятница, 26 ноября 2021 13:26

Шевченко хочет подписать Ярмоленко

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Шевченко хочет подписать Ярмоленко
Андрей Ярмоленко выступает в АПЛ с лета 2018 года. Фото: Getty Images

Один из лидеров сборной Украины и игрок "Вест Хема" 32-летний Андрей Ярмоленко может перейти в "Дженоа".

Главный приоритет "Дженоа" во время трансферов в январе – подписание вингера, сообщает итальянский журналист Николо Скира.

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Главный тренер генуэзского клуба Андрей Шевченко хотел бы оформить переход Ярмоленко. Его контракт с "Вест Хемом" заканчивается в июне 2022-го. "Дженоа" готов к переговорам.

У "Дженоа" сейчас нет места для игроков без паспорта Евросоюза. Клуб готов освободить его под Ярмоленко, если будет решено его подписать.

Ярмоленко в этом сезоне забил один гол в 14 матчах за "Вест Хем". Украинец выступает за "молотобойцев" с лета 2018 года.
Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" 8 ноября. Команда занимает 17 место в таблице Серии А. В следующем матче команда сыграет в гостях против "Удинезе".

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