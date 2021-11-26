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Лучший матч Ярмоленко за "Вест Хэм": результаты матчей Лиги Европы

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Лучший матч Ярмоленко за &quot;Вест Хэм&quot;: результаты матчей Лиги Европы
Андрей Ярмоленко выступает в АПЛ с лета 2018 года. Фото: REUTERS

24 ноября прошли матчи пятого тура Лиги Европы.

Gazeta.ua знакомит с их результатами

В группе шотландский "Глазго Рейнджерс" не имел никаких проблем с пражской "Спартой" -2:0

Французский "Лион" в другом матче в гостях одолел датский "Брондбю" -3:1.

Представитель Франции имеет стопроцентный результат в пяти матчах и лидирует в группе. У "Рейнджерс" – семь очков, а "Спарты" – четыре. "Борондбю" замыкает таблицу с двумя баллами.

В группе В хозяева одержали две победы. "Монако" оказался сильнее "Реала Сосьедад" - 2:1, а ПСВ уверенно победил "Штурм" -2:0.

В таблице лидирует "Монако", имеющий 11 баллов. На три меньше у ПСВ. "Сосьедад" получил шесть очков. У "Штурма" только одна ничья.

В группе С московский "Спартак" одолел лидера чемпионата Италии "Наполи" -3:2. В другом матче группы "Лестер" не имел никаких проблем с чемпионом Польши "Легией" -3:1.

Представитель АПЛ лидирует в группе, имея в активе восемь очков. На одно меньше у "Спартака" и "Наполи". Замыкает таблицу "Легия" с двумя победами".

"Айнтрахт" и "Антверпен" не смогли обнаружить сильнее -2:2. В другом матче группы D "Олимпиакос" минимально одолел "Фенербахче" – 1:0.

"Айнтрахт" и "Олимпиакос" вышли в следующий раунд. У "Фенербахче" пять очков, у "Антверпена" только дважды ничьи.

В группе Н "Вест Гэм" Андрея Ярмоленко досрочно стал первым в группе. "Молотобойцы" в гостях победили венский "Рапид" -2:0. Лидер сборной Украины записал на свой счет гол и заработал пенальти.

В другом матче группы "Динамо" Загреб не смог дома победить "Генк" -1:1

"Вест Хэм" имеет 13 очков. У "Динамо" – семь, у "Генко" пять, а "Рапид" имеет в своем активе только одну победу.

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В группе G "Байер" одержал волевую победу над "Селтиком" -3:2.

В другом матче группы команда игрока сборной Украины Александра Зубкова "Ференцварош" проиграла.

Байер и Бетис гарантировали себе выход из группы. "Селтик" занял третье место, а "Ференцварош" имеет пять поражений подряд.

В группе F "Црвена Звезда" минимально одолела "Лудогорец" – 1:0.

В другом матче "Брага" перестреляла "Митьюлланн" – 3:2.

"Црвена Звезда" имеет 10 очков. На одно меньше у "Браги", на два у "Митьюлланна". "Лудогорец" на последнем месте без шансов подняться повыше.

В группе Е римский "Лацио" уничтожил в Москве местный "Локомотив" – 3:0.

В другом матче группы "Галатасарай" в зрелищном матче победил "Марсель" -4:2.

"Галатасарай" и "Лацио" уже вышли в 1/16 финала. "Локомотив" и "Марсель" разыграют третье место в группе.

Украинские клубы неудачно выступили в еврокубках. "Заря" проиграла в Риме "Роме" – 0:4. "Динамо" дома уступило минимально "Баварии" – 1:2, а "Шахтер" ничего не смог противопоставить "Интеру" – 0:2.
Заключительный тур еврокубков состоится 7-9 декабря.

Автор: Сергей Тищенко
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